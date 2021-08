Las dos mujeres sacaron lo mejor de su argumentación en la audiencia virtual que se llevó a cabo este viernes, y la primera en intervenir fue la fiscal 12 Andrea Romero, que le imputó a Carolina Galván el delito de desaparición forzada por el caso de su hija, Sara Sofía Galván.

La procesada no aceptó el cargo y se declaró inocente, y la fiscal entró entonces a solicitarle al juez que impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por considerar, según ella, que la mujer podría interferir en el proceso, evadir la justicia en caso de ser solicitada y, porque, no tiene un número de teléfono, dirección ni arraigo a una comunidad como para poder ubicarla.

Luego de un breve receso, que solicitó la abogada, Magda Stella Reyes regresó cargada con un arsenal de argumentos para refutar cada una de las tesis que expuso la fiscal.

Entre esos, alegó que a Carolina Galván no se le debería acusar de haber sustraído a la niña del cuidado de su tía, teniendo en cuenta que la mujer es su madre.

“¿Se puede considerar una privación de la libertad siendo su hija?”, dijo, y luego ‘sacó un as de la manga’, hablando en sentido figurado, para advertir que Galván debe ser tratada en el proceso como víctima de explotación sexual y no como una criminal.

“Que la fiscal se ponga las gafas de género”, agregó la abogada, que expuso todos los malos tratos que sufrió Carolina mientras estuvo con su expareja Nilson Díaz, al que señaló de haberla sometido a trata de personas con “explotación sexual” y de quitarle el dinero producto de esa utilización.

Además, argumentó que si Galván cambió de versión de los hechos no fue por su voluntad, sino porque Díaz presuntamente la amenazó para que dijera todo lo que él había planeado con frialdad.

Carolina Galván denunció a Nilson Díaz por caso Sara Sofía

En cuanto a esta acusación, Noticias RCN reveló parte del contenido de un documento en el que Galván denunció a Díaz por presuntamente haberla intimidado para que modificara su declaración sobre los hechos que rodean la desaparición de la niña Sara Sofía.

“Él me está amenazando de que debo cambiar la versión del caso de lo de la niña”, señaló la mamá.

Fue así como la abogada Reyes llamó la atención del juez con una frase que retumbó en la audiencia, y que dijo a modo de reflexión:

“¿La Fiscalía se enteró por qué hizo ese cambio de versiones? Carolina tenía la pistola simbólica, la presencia de Nilson, su proxeneta, y si ella no actuaba de esa forma podía perder su vida”, afirmó.

Aplazan audiencia de Carolina Galván por desaparición de Sara Sofía

La abogada dijo que a Carolina la pueden ubicar en la fundación que hoy la representa, en Tolima, y pidió que no la envíen a la cárcel. En caso de que el juez no acoja esta medida, Reyes propuso que le den medida de aseguramiento no privativa de la libertad, y aseguró que la fundación está dispuesta a vigilarla y darle orientación como víctima de explotación sexual.

Al final, el juez pidió aplazar la audiencia para el próximo lunes en la mañana mientras estudia las más de 800 páginas del proceso, pues dijo que “mal haría el despacho a manera de homologación, entrar a tomar partido por alguna de las dos posturas”.

Así las cosas, Galván se libró de ir a prisión este fin de semana, ya que su abogada ganó tres días de tiempo mientras el juez toma una decisión. Al respecto, hay que recordar que Nilson Díaz fue capturado el jueves y enviado a la cárcel.