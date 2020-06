green

En el municipio del Patía denuncian que las ayudas humanitarias de la Unidad de Gestión del Riesgo para más de 160 adultos mayores están a punto de perderse.

Son más de 3 toneladas de alimentos no perecederos y suplementos nutricionales para personas de más de 70 años que están almacenados en una bodega de El Bordo, en el Patía, asegura Noticias Caracol.

La autoridades de la población, citadas por el informativo, aseguran que en ese lugar no hay quienes cumplan con los requisitos. Estos son: tener más de 70 años, no haber recibido ninguna ayuda del Gobierno y no ser beneficiario de otro programa social.

Es tal el despiste de los encargados de distribuir la ayuda que el alcalde de la población, Orlando Muñoz Martínez, le dijo al noticiero que quienes figuran en el listado enviado por la Unidad de Gestión del Riesgo ya no viven en el municipio o ya están muertos.

Ante la situación, William Muñoz, coordinador departamental de la Unidad de Gestión del Riesgo, aseguró que van a reemitir la circular a los alcaldes de los demás municipios para que las ayudas se puedan reasignar.

Así, detalló el funcionario, la comida no se perdería y se podrá ayudar a quienes de verdad lo requieran.