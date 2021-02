Javier Álvarez Villa (42), auxiliar de enfermería, fue el primer vacunado en la ciudad de Quibdó. El profesional de la salud lleva varios meses haciéndole frente al virus en la unidad de cuidados intensivos de allí.

“No me da miedo enfrentarme a la enfermedad, ¿me va a dar miedo enfrentarme a una parte de la cura? Pues no me da miedo. Yo no soy el mensaje, yo soy el mensajero. El mensaje es la vida, el mensaje es la esperanza y el mensaje es que se vacunen”, expresó.