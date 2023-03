Yeshia Esther Romero Arroyo, estudiante del grado 11 de la Institución Educativa para Poblaciones Especiales, Impes, fue elegida para viajar a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, para participar del programa ‘She Is Astronauta’.

(Vea también: Asteroide ‘asesino de ciudades’ pasará cerca de la Tierra este sábado y se podrá ver)

Un grupo de 35 estudiantes colombianas irán a las instalaciones del Space Center de la Nasa en Houston, Texas, para vivir esa experiencia de inmersión.

“Más que la experiencia de viajar es aprender con las clases que nos van a dar. Me enteré de la convocatoria por una publicación de noticias en Instagram y cuando me llegó el correo por primera vez, me puse a llorar. Una de las cosas que quiero es estudiar ingeniería aeroespacial”, señaló Yeshia Romero, una joven sincelejana que hace parte del proyecto, al periódico EL TIEMPO.

Romero, además de ser parte de ese grupo, marcó la historia de Sincelejo, tras convertirse en la primera estudiante de este lugar en ganarse esa distinción.

(Lea también: Nasa habría descubierto que gigantesco volcán en Venus estaría en actividad y creciendo)

“Está en mis planes y en mi mente hacer parte de la Nasa en algún momento. Por eso, quiero estudiar esta carrera. Siempre lo he dicho: voy por esto, quiero estar allá y lo voy a lograr”, concluyó.