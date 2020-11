Richard Huckle, apodado por medios británicos como “el peor pedófilo” del Reino Unido, fue brutalmente asesinado en su celda, en una prisión cercana a la ciudad de Pocklington, el pasado 13 de octubre de 2019 a manos de Paul Fitzgerald, otros preso por delitos sexuales, publica el diario Daily Mail.

De acuerdo con lo escuchado por la justicia británica este miércoles, Fitzgerald lo violó usando un utensilio de cocina, le metió un bolígrafo por la nariz hasta que le llegó al cerebro y lo estranguló con cable eléctrico, indica el mismo medio.

En la autopsia de Huckle, que llegó a abusar sexualmente de casi 200 niños, también se encontraron traumas en la cara, los riñones y una herida de puñal en el cuello, detalla el rotativo británico.

Los guardias que llegaron después del brutal homicidio relataron que apenas se asomaron a la celda, parecía que Fitzgerald le estaba susurrando algo al oído de su víctima, agrega Daily Mail.

