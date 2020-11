De acuerdo con el canal local WABI TV, a la ceremonia acudieron 55 personas el pasado 7 de agosto y desde entonces, gracias a un seguimiento, ha encontrado 177 personas contagiadas de coronavirus por la celebración de esa boda.

Sin embargo, las autoridades no consiguieron la lista completa de los invitados, por lo que creen que hay algunos otros casos positivos que no están contemplados en ese seguimiento, indica el mismo medio.

De las 177 personas afectadas, 7 fallecieron y otras 7 tuvieron que ser hospitalizadas, sin embargo, lo que más llama la atención es que las víctimas mortales son ancianos que vivían en en el hogar geriátrico Maplecrest Rehabilitation and Nursing Facility, detalla el canal estadounidense.

“Only 55 people attended the Aug. 7 reception at the Big Moose Inn in Millinocket…Over the next 38 days, the virus spread to 176 other people. Seven of them died.

None of the victims who lost their lives had attended the party.”https://t.co/6VVJA7TlJa

— Alice Wong (@SFdirewolf) November 13, 2020