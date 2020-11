De acuerdo con el diario Daily Mail, Abdulrzak Ampatuan, del pueblo de Mamasapano, en la provincia de Maguindanao (Filipinas), se casó por quinta vez, en esta ocasión con una niña de 13 años.

El hombre de 48 años aseguró, indica el rotativo británico, que la menor cuidará de sus hijos que tiene con otras esposas, algunos de los cuales tienen la misma edad de la adolescente, y que esperará a que cumpla 20 años para formar una familia con ella.

En Maguindanao, una zona de mayoría musulmana, es normal ver este tipo de casos, así estemos llegando al 2021. Los varones están habilitados a casarse a partir de los 15 años y las mujeres, iniciando su pubertad, detalla Daily Mail.

Casi un mes después del pomposo matrimonio, Abdulrzak Ampatuan construyó una casa para vivir con su nueva esposa. “Pagaré su escuela porque quiero que reciba una educación mientras espera el momento adecuado para tener hijos”, agregó el sujeto.

Child, 13, is forced to marry 48-year-old man and become his fifth wife in the Philippines https://t.co/jHAwHeyJJH

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 16, 2020