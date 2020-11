El plan de 10 puntos del gobierno británico, que aspira a “crear y sostener” hasta 250.000 empleos, pretende desarrollar la energía eólica marina, el hidrógeno para calefacción y transportes, promover el carro eléctrico plantar miles de hectáreas de árboles o convertirse en “líder mundial” en términos de captura y almacenamiento de CO2.

Asimismo, y a riesgo de incitar a los defensores del medio ambiente, el plan contempla promover la energía nuclear, informaron los servicios de primer ministro en un comunicado.

Estas medidas permitirán al Reino Unido, que albergará en 2021 en Glasgow la conferencia de la ONU sobre el clima, la COP26, lograr su objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.

En febrero, Boris Johnson había adelantado en 5 años, a 2035, este objetivo. Ahora, solo las ventas de vehículos híbridos serán autorizadas hasta esta fecha.

Esta “revolución industrial verde” movilizará 12.000 millones de libras en inversiones públicas (13.400 millones de euros, 15.908 millones de dólares), de ellos 1.300 millones para acelerar el despliegue de estaciones de carga para los vehículos eléctricos.

En octubre, Boris Johnson prometió convertir al Reino Unido en la Arabia Saudita de la energía eólica marina, capaz de alimentar en energía a todas las viviendas británicas con la producción cuadruplicada a 40 gigavatios para 2030, es decir, el equivalente de más de 40 reactores nucleares.

The United Kingdom will ban the sale of new cars that run only on fossil fuels in 2030 https://t.co/KsCGM0QxeN

— CNN (@CNN) November 18, 2020