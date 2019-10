Precisamente, mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, la policía de Cambria publicó hace unos 10 minutos:

“Los servicios de emergencia han estado trabajando para resolver de manera segura la situación en la chimenea Dixons, incluido el uso de helicópteros. Sin embargo, el rescate no ha sido posible debido a la precaria posición en la que se encuentra el hombre y la posibilidad de que la corriente de aire empeore la situación. Esfuerzos en curso para salvar al hombre”.

Emergency services have been working to safely resolve situation at Dixons chimney, inc use of helicopter. However, rescue has not been possible due to the precarious position man is in and the potential for backdraft to worsen situation.

Efforts on-going to reach man from below pic.twitter.com/okrJKjDKGD

— Cumbria Police (@Cumbriapolice) October 28, 2019