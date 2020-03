El suceso ocurrió este lunes afuera de la Casa Blanca, en Washington D.C., durante una conferencia de prensa, publica la revista People.

El mismo medio recuerda que Donald Trump, en otras oportunidades, la ha calificado como “una hermosa cabellera”.

Después del curioso suceso, el mandatario promocionó el barco médico que su gobierno dispuso en la ciudad de Nueva York, el epicentro del brote estadounidense, añade People.

En la jornada de este martes, EE. UU. superó a China en la cifra de muertes por el coronavirus. Tienen un total de 3.415 personas muertas, entre las 175.067 contagiadas.

*hair blows in the wind*

Trump to media: It's really my hair don't even think about it. pic.twitter.com/5u0K4fo0mU

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 30, 2020