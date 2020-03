Según el diario El Universo, este fenómeno viene ocurriendo en esta ciudad desde hace más de una semana, producto de la desesperación y el miedo que tiene la gente de infectarse con este virus por medio de los cadáveres.

El impreso, de igual manera, enfatizó que actualmente los servicios funerarios están colapsados y muchas personas en Guayaquil – que es la zona más afectada con el brote en el vecino país– tienen que esperar varios días para enterrar o cremar a sus muertos.

“En otros casos, los familiares de los fallecidos en las casas siguen aguardando a que pasen por los cuerpos. Estefanía Guerrero contó, con la voz entrecortada, que aún no han levantado el cuerpo de su padre, quien murió el sábado en la mañana”, agregó este mismo medio.

Santiago Tarapués, director nacional de Gestión de Riesgos del ministerio de Salud Pública, informó en el rotativo que incluso “los hospitales se han desentendido de los cadáveres y esto está haciendo que se congestione el sistema sanitario y funerario”.

El diario El Comercio, por su parte, indicó que la Policía Nacional de Ecuador aseguró que “en Guayaquil se han levantado 308 cuerpos en 8 días (desde el 23 hasta el 30 de marzo)”, en diferentes lugares de la ciudad.

Con 75 personas muertas y 2.240 casos de contagio confirmados, el vecino país –que apenas supera los 17 millones de habitantes– es el más golpeado por la pandemia del COVID-19 en América Latina.

Acá, algunas imágenes:

With corpses on sidewalks and hospitals and morgues overwhelmed with COVID-19, Ecuador just paid $325 million to international creditors. This person was left in a hospital parking lot in Guayaquil. https://t.co/vv99JBvlZQ #CoronavirusEcuador pic.twitter.com/xDCbBE0gvh

— Steven Donziger (@SDonziger) March 30, 2020