De acuerdo con la cadena CBS, el 21 de febrero de 2019 la policía ingresó de manera equivocada a la casa de Anjanette Young y la arrestó cuando ella estaba desnuda en su casa.

El año pasado, la mujer presentó una solicitud a la justicia para que el video de las cámaras corporales de 9 oficiales fuera mostrado al público, pero el departamento de policía de Chicago negó la solicitud, explica el mismo medio.

Sin embargo, gracias a su insistencia y al trabajo del abogado, un tribunal obligó a la policía a entregarlo como parte de su demanda contra la policía.

“Siento que no querían que tuviéramos este video porque sabían lo malo que era. Sabían que habían hecho algo mal. Sabían que la forma en que me trataban no era la correcta”, dijo Young a CBS.