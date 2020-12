El diario The New York Times reportó que la persona recibió su dosis el martes, mientras que Pfizer confirmó que estaba trabajando con las autoridades locales para investigar el incidente.

“Todavía no tenemos todos los detalles del informe de Alaska sobre posibles reacciones alérgicas graves“, declaró un portavoz de Pfizer.

Los voluntarios que se presentaron al ensayo clínico de Pfizer, que sumó 44.000 personas, eran excluidos si tenían antecedentes de reacciones alérgicas a las vacunas o a componentes del inmunizante contra el COVID-19.

En general, el ensayo no encontró problemas de seguridad graves, pero los reguladores y la compañía continúan monitoreando los casos adversos tras la vacunación.

Dos trabajadores de la salud en Gran Bretaña tuvieron reacciones alérgicas similares, lo que provocó que el gobierno de la nación europea recomendara a la población que evitara recibir la vacuna si tenían antecedentes de alergias graves.

El regulador de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, la FDA, emitió una aprobación de emergencia para el inmunizante con la advertencia de que las personas que hayan experimentado alergias a los ingredientes dentro de la vacuna deben evitarla.

Precisamente, la FDA publicó este miércoles en su cuenta de la red Twitter que “tiene conocimiento de información sobre una reacción anafiláctica en una persona que recibió la vacuna de COVID-19”: “La agencia continuará trabajando con los CDC (Centros para la Prevención de Enfermedades) y Pfizer para comprender mejor lo que sucedió“, acotó.

FDA takes seriously reports of any adverse events and requires Pfizer and vaccination providers to report the following serious adverse events, among other things, to the Vaccine Adverse Event Reporting System.

