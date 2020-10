De acuerdo con las autoridades locales, un grupo de cuatro hombres –de los cuales tres estaban armados– ingresaron de manera forzosa a la vivienda y acorralaron a la familia, informó Fox News.

En el video, publicado por el cuerpo de seguridad y captado por una cámara de la casa, se puede apreciar como el pequeño golpea a uno de los ladrones luego de que este amenazara y agrediera a su mamá, identificada como Tamika Reid.

Aunque no quedaron registrados en la grabación, el Departamento de Policía aseguró que en medio del forcejeo con el menor de edad se presentaron varios disparos. Sin embargo, señaló que nadie resultó herido.

El cuerpo de seguridad, por último, indicó que los asaltantes no lograron llevarse ningún objeto de valor de la vivienda. Asimismo, pidió la colaboración de toda la ciudadanía para dar con el paradero de esta banda de criminales.

PLEASE SHARE: We need your help identifying these individuals responsible for a home invasion.

If you have any info, call MCS at 574-288-STOP or 800-342-STOP. You can also call our SBPD Investigative Bureau at 574-235-9263.

Learn more here: https://t.co/ATbNiPaNbD pic.twitter.com/Bmocv8FQgW

— South Bend Police (@southbendpolice) October 9, 2020