¡Salí, salí; está mi nene! No, no, ¡por Dios! ¡No, está mi nene!”, gritaba ella, desesperada, al ver que los bandidos se iban a ir con su hijo de 6 años, que estaba en el asiento trasero del carro.

Los ladrones no atendieron a esas súplicas y aceleraron; justo en ese instante, atropellaron a la mujer —identificada solo como Claudia—. Ella cayó al piso y se levantó con dificultad para tratar de ir tras los sujetos.

“Ellos no lo vieron (al niño). Mi nene se había acostado en el asiento de atrás. Yo me iba a trabajar, llevaba a mi nene a la casa de mi mamá, que vive a 6 cuadras. (…) Yo los vi venir y lo primero que hice fue correr por mi nene. Era lo único que me importaba”, aseguró Claudia a Telefe Noticias.