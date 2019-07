green

Daly y su camarógrafo, Dan Abbott, estaban buceando en las costas del condado de Cornualles, cerca de la ciudad de Falmouth, cuando de repente, luego de ver ese tipo de animal marino pero en versiones normales, se encontraron con esa gigante medusa barril, con la que estuvieron (nadando) alrededor de una hora, hasta que se alejó, publica el diario The Guardian.

“Nunca había visto una tan grande. Habíamos visto algunas medusas más pequeñas en un hermoso arrecife cercano, y luego de la oscuridad surgió esta enorme y hermosa medusa. Simplemente mire dos veces y pregunté si en realidad medía más de un metro y medio de largo”, dijo la también animalista al rotativo británico.

“Nadar junto a ella fue una experiencia serena y tranquila”, añadió Daly.

Las medusas más grandes que se encuentran en las aguas costeras británicas, se desplazan a través del océano Atlántico hacia las cálidas aguas costeras en el oeste del Reino Unido cada año, y se encuentran a menudo en las playas durante los meses de mayo y junio, explica el mismo medio.

Daly y Abbott indicaron a The Guardian que este tipo de medusa gigante no es un peligro para los humanos: “Tiene una picadura muy leve y no representa una amenaza para los humanos, algunas personas ni siquiera la sienten… Muchas personas se preocuparían de inmediato, pero no es peligrosa. Es una criatura majestuosa”.

El biólogo experto Michele Kierna, consultado por el medio inglés, explicó que se sabe poco de las medusas barril debido a que sus movimientos están a la deriva de los vientos y las corrientes. “Como hemos tenido un largo período de ausencia de lluvia en el sudoeste, la gente puede verlos más fácilmente debido a la claridad en el agua”, declaró.

Por último, Kierna advirtió las medusas barril son la presa favorita de las tortugas laúd, mientras que también se las comen otros animales que cada vez más “quedan atrapados en enredos y desechos en el agua”, finaliza The Guardian.

“¡Qué experiencia inolvidable, sé que las medusas barril son realmente grandes en tamaño pero nunca antes había visto algo así!”, escribió Lizzie Daly en su página de Facebook, junto al video de lo que le sucedió.