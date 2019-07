El juego mecánico que falló se conoce como el péndulo Discovery, cuyo eje principal se partió en dos cuando comenzaba a tomar velocidad y altura, lo que ocasionó la tragedia que por ahora deja más de una veintena de heridos, además de las víctimas fatales, señala el portal británico Unilad.

El medio reporta que los 26 heridos fueron llevados de inmediato al hospital, mientras que las dos víctimas fatales fueron identificadas como la joven Manali Rajwadi, de 24 años, y Mohammad Javed, de 22 años.

Los siguientes videos muestran el momento exacto en que la estructura metálica se parte en dos y deja caer a los ocupantes al piso, entre gritos de terror de quienes graban.

Ahmedabad: 2 people died&26 injured after a joyride at an adventure park in Kankaria area broke this afternoon. Vijay Nehra,Commissioner, Municipal Corporation says,”Police along with the FSL team is investigating the matter.Proper treatment is being given to injured.” #Gujarat pic.twitter.com/YmV1qS9w2F

— ANI (@ANI) 14 de julio de 2019