De acuerdo con la agencia Reuters, el yacimiento del metal precioso fue encontrado a finales de febrero por campesinos locales de la aldea Luhihi, en la provincia oriental de Kivu del Sur.

Sin embargo, el pasado 3 de marzo el gobierno del país africano prohibió la extracción del oro porque miles de personas se aglomeraron en el lugar para sacar el metal con instrumentos tan simples como palas y picos.

En videos que se compartieron profusamente en redes se puede ver la locura de los aldeanos sacando el oro de la reluciente montaña.

The moment of washing the dirt and extracting the gold. #Congo pic.twitter.com/7L1V1Clm30

— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) March 2, 2021