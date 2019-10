Guyger es una mujer policía blanca de 31 años que en 2018 le disparó en Dallas a su vecino negro, luego de que ella entró a un apartamento equivocado creyendo que era el suyo.

La mujer policía dijo que pensó que Jean era un intruso que había ingresado a su apartamento.

En realidad, la intrusa era ella: Guyger entró al apartamento de Jean, que está en su mismo edificio pero en el piso superior al de ella.

Luego de la sentencia, el hermano menor de la víctima, Brandt Jean, de 18 años, se dirigió a Guyger.

“Si tú estás realmente arrepentida (…), te perdono”, le dijo. “Y sé que si le preguntas a Dios, él te perdonará”.

Entonces, Brandt Jean pidió a la jueza si podía abrazar a Guyger.

Entonces, en el centro de la corte, Guyger y el hermano del hombre al que mató se abrazaron durante casi un minuto.

