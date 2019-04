Crystal Smith dio una fuerte patada a la menor luego de que la encontró escondida en la biblioteca de la institución educativa. La menor la acusó con su mamá, pero la maestra lo negó todo, publica la cadena KCTV5.

En la reunión con la directora del colegio, Smith dijo: “No me sorprende que tenga golpes, se estaba arrastrando por las bibliotecas… Tiene una marca en el brazo, no me sorprende porque se lanzó contra la biblioteca. Quiero decir, ella me ha pateado varias veces”, cita el medio estadounidense.

Sin embargo, la madre de la niña no le creyó las explicaciones y exigió ver las cámaras de seguridad. Aunque la institución duró más de una semana en mostrarle los videos, finalmente lo hizo, desenmascarando a la desalmada profesora.

Teacher is fired after she was caught on camera KICKING a kindergartner during a library class because she was 'hiding' behind a bookshelf.Kansas teacher Crystal Smith has been fired.She taught at Bluejacket Flint Elementary school in Shawnee pic.twitter.com/gC9f8dumMp

