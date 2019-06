La fumarola más potente alcanzó una altura superior a los ocho kilómetros y el viento desplazó la ceniza a diversas comunidades, informaron autoridades de protección civil.

Las otras dos fumarolas tuvieron una altura promedio de 5 kilómetros y tuvieron importantes cantidades de ceniza.

I recorded this amazing video while on my way back from Veracruz . Popocatépetl volcano fumes pic.twitter.com/4NmUWnTkEm

— Oscar Trinidad Doce (@oscartrinidadoc) June 18, 2019