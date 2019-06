La foto alertó sobre la situación del deshielo que se vive en el Ártico y se hizo viral en las últimas horas por su impacto.

La imagen muestra un trineo avanzando por el hielo derretido, con las patas de los perros sumergidas en el agua en el fiordo de Inglefield, y fue tomada el pasado día 13 por Steffen M. Olsen, cuando iba a recoger instrumental de monitoreo oceonográfico y meteorológico en el hielo marino.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD

— Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) June 14, 2019