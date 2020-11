El incidente tuvo lugar el pasado viernes en una carretera interestatal del condado texano de Hays y obligó a los demócratas a cancelar 2 actos de campaña previstos por “motivos de seguridad”.

Ante la situación, en la que según los medios locales, participaron un centenar de vehículos de partidarios de Donald Trump, los miembros del equipo de campaña de Joe Biden llamaron a la Policía, que no llevó a cabo detenciones.

Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran una larga fila de vehículos con banderas de Trump que persiguen al autobús identificado en su exterior como de campaña Biden-Harris mientras iba de San Antonio a Austin, sur de Estados Unidos, bloqueándole el paso.

Según imágenes emitidas por la cadena CNN, una camioneta que escoltaba el autobús, conducido por un miembro de la campaña de Biden, resultó golpeada en uno de sus laterales por otros vehículos.

The FBI is investigating the harassment of a Biden-Harris campaign bus by Trump supporters, a law enforcement source tells me.

Trump claimed today his supporters were merely “protecting” the bus — an absurd claim that simply does not square with the eyewitness video evidence. pic.twitter.com/tTLlCMk0Fa

— Josh Campbell (@joshscampbell) November 1, 2020