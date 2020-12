Sobre las 11 de la noche del pasado 23 de diciembre, Pronina fue abordada por un hombre enmascarado segundos antes de que abriera la puerta de su casa y recibió 2 disparos en el pecho, publica el diario Komsomolskaya Pravda.

Aunque los vecinos de la bailarina llamaron de inmediato a la policía y los servicios de emergencia, la rusa de 30 años falleció 2 horas después en el hospital a la que la trasladaron, explica el mismo medio.

Las autoridades de Moscú, que tienen en sus manos el video del escalofriante momento en que Pronina fue acribillada a balazos, investigan los motivos del homicidio y ya tienen algunas hipótesis.

Según el rotativo Moskovsky Komsomolets, que cita a la policía moscovita, la bailarina tenía una relación sentimental con un hombre casado, que sería político millonario.

Ese hombre, del cual no han revelado su identidad, habría ordenado el asesinato de Pronina porque, aparentemente, su esposa habría descubierto la infidelidad y hasta había amenazado a la bailarina, explica ese rotativo ruso.

Una amiga de la víctima, cuyo asesinato fue grabado por una cámara de seguridad y el video muestra que el encapuchado salió corriendo luego de dispararle en el pecho, habló con Komsomolskaya Pravda. Expresó que Pronina no tenía enemigos y que seguramente el crimen fue por “celos”.

Por su parte, uno de sus exnovios, identificado como Alexander Kravchenko, negó tener relación alguna con el crimen y aseguró que la bailarina, supuestamente, era víctima de un acosador y que debía unos 8.000 dólares (casi 28 millones de pesos colombianos), finaliza Moskovsky Komsomolets.

Een danseres is in #Moskou op straat doodgeschoten nadat zij een affaire had met een man die naar verluidt politicus is.

Schrijnende CCTV toont het moment dat de moordenaar Natalia #Pronina (30) benadert vanuit de schaduw en haar van dichtbij neerschiet.https://t.co/cDrM735VuA pic.twitter.com/xOTTzYc1jE

— Terreur & Crime Nieuws (@DreigingNL) December 29, 2020