La noche de Año Nuevo fue un calvario para cientos de personas en Estados Unidos, ya que estaban reunidas en Bourbon Street, en el llamado Barrio Francés de Nueva Orleans, pero un sujeto apareció en una camioneta y comenzó a arrollar personas en lo que sería un ataque terrorista.

(Ver también: Presunto autor del atropello en Nueva Orleans (EE. UU.) murió; hubo tiroteo con policías)

Según las autoridades, por este lamentable hecho 10 personas perdieron la vida y 35 más resultaron heridas, siendo otro de los muchos ataques con consecuencias fatales que se presentaron en el país norteamericano a lo largo del año.

El atacante fue identificado como Shamsud Din Jabbar, quien apenas estrelló su coche se bajó y comenzó a disparar, pero fue controlado por las autoridades y tiempo después murió.

Ahora, unas horas después de este hecho, en redes sociales han salido videos de cómo sucedió todo y el pánico que vivieron las personas cuando comenzó este ataque.

Uno de los que más llama la atención es en el que se ve a la camioneta blanca con platón andando por el tráfico lento que se estaba presentando en esa zona.

Sin embargo, cuando logra avanzar hasta la calle Bourbon, gira a mano derecha y ahí acelera a gran velocidad, llevándose a sus primeras víctimas. Este fue el video de la situación:

Además, hay otros en el que se evidencia la preocupación de los ciudadanos y las consecuencias que quedaron debido a esta situación.

In case you were wondering, this is what ‘Globalize the Intifada’ means.

NEW FOOTAGE from New Orleans shows the moments Shamsud Din Jabbar steps out of his vehicle after crashing it and begins shooting.

The suspect was struck by police fire and declared dead at the scene. pic.twitter.com/CeduvaJw0f

— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) January 1, 2025