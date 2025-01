En los últimos días se ha viralizado el video de una torre de control de un aeropuerto de Estados Unidos, en el que dos aviones por poco chocan de no haber sido advertidos por los agentes en tierra.

En información brindada a Noticias Telemundo, la Administración Federal de Aviación (FAA), aseguró que abrirá una investigación para determinar lo sucedido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), recogió El Tiempo.

Un avión privado estuvo a punto de cruzar una pista mientras otro avión, un Embraer E135, despegaba. Los controladores aéreos intervinieron a tiempo, evitando un accidente que involucraba al equipo masculino de baloncesto de la Universidad Gonzaga, quienes viajaban en una de las aeronaves.

En el video se escucha los gritos de los controladores quienes decían: “¡Para, para, para!”, logrando que el jet privado no avanzara y retrocediera antes de entrar a la pista activa. La FAA confirmó que la aeronave no llegó a cruzar la línea del borde de la pista y emitió un comunicado destacando que el incidente no dejó heridos. “Estamos agradecidos de que todo terminara de manera segura”, expresó la entidad.

Ni los jugadores, ni demás pasajeros en el jet se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo.

Delta Air Lines, aerolínea comercial implicada en la que casi pudo ser una tragedia, aseguró en un comunicado que está colaborando con las autoridades en la investigación. Por su parte, la FAA continúa indagando para determinar las causas y prevenir situaciones similares en el futuro.

