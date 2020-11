De acuerdo con el diario Clarín, el suceso aconteció este martes sobre las 9 de la noche (hora local) cuando los delincuentes corretearon al abogado, identificado como Hugo Garófalo y quien volvía a su casa de hacer ejercicio, por lo que vestía ropa deportiva.

“Sabía que unos metros más adelante estaba la alarma vecinal, y que los iba a disuadir y fue lo que pasó”, agregó el abogado.

Sin embargo, las cámaras grabaron el momento en que tuvo que enfrentar a los ladrones con puños. Además, se ve cuando Garófalo, tratando de huir, se tropieza y cae al piso, donde es atacado.

Afortunadamente para el argentino, activaron la alarma y los delincuentes desistieron del robo y la golpiza; y salieron corriendo del lugar para evitar se capturados por la policía, indica ese diario.

“La activó una vecina… La alarma me salvó la vida, y también la solidaridad de la gente que salió a la calle… Creo que si hubieran tenido un arma me disparaban, porque me amenazaron todo el tiempo. La agresividad era tal que si hubiera habido un arma, la usaban”, añadió el abogado.