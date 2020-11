Sin esconder su nerviosismo, los demócratas se congregaron el martes de noche en el cuartel general de la campaña Biden-Harris en Wilmington, Delaware, para un inédito evento en la noche de la elección estadounidense. Allí apareció el candidato, pasada la medianoche, cuando todavía conservaba una ventaja importante, pero engañosa.

“Creo que estamos en el buen camino para ganar esta elección”, afirmó el candidato demócrata Joe Biden a sus seguidores que lo escuchaban dentro de unos 300 coches en un estacionamiento de su ciudad, Wilmington.

“Tengamos paciencia”, pidió Biden, asegurando que tenía “buenas sensaciones” sobre sus resultados en Wisconsin y Michigan, además de Pennsylvania, diciéndose optimista sobre lo que resta.

El presidente Trump trinó poco después del breve discurso de su rival, diciendo que hablaría más tarde y anticipando una “gran victoria”, pero acusando a Biden de estar “tratando de robar las elecciones”.

“Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que las urnas están cerradas!“, añadió.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020