Aunque los astros poco tienen que ver con las estaciones de la Tierra, por primera vez en muchos años se podrá evidenciar desde la superficie terrestre una cercanía impresionante entre Júpiter y Venus, un fenómeno que marcará el final del invierno y el inicio de la primavera en el mundo. Dicho suceso, llamado conjunción, se explica en el siguiente video:

Según explica Live Science, la conjunción se describe como “el fenómeno en el que dos objetos en el cielo, como lunas, planetas o estrellas, aparecen excepcionalmente juntos”. Algunos expertos explican esta ilusión visual como si ambos planetas fueran a chocar o simplemente se juntaran, pero la realidad es que es algo imposible.

La realidad es que estos dos planetas están a más de 800 millones de kilómetros de distancia. Además, la Tierra y Marte también están entre ellos. Sin embargo, desde nuestra superficie se puede percibir como si ambos estuvieran realmente cerca, un espectáculo astrológico que se puede disfrutar sólo por los dos primeros días de marzo.

En la noche, el brillo que ambos planetas reflejan de la luz solar se verá como si fueran dos estrellas en el cielo. De hecho, Júpiter brillará el doble que Sirius, uno de los objetos celestes más luminosos. Adicionalmente, Venus iluminará la noche con un esplendor 6 veces superior al de Júpiter.

Dicho fenómeno podrá evidenciarse con más fuerza los primeros dos días del mes, ya que será cuando más cerca estén y con más luz. Además de que se podrá ver a simple vista, la luna no interferirá ya que se encontrará en periodo de cuarto creciente.

Las personas que no puedan verlo directamente por condiciones climáticas, contaminación o la hora, tendrán las siguientes opciones para no perderse el fenómeno: transmisión de la Nasa por sus diferentes plataformas o la página Virtual Telescope Project, la cual grabará el mayor tiempo posible comenzando a la 1:30 de la mañana, hora de Estados Unidos.

In tonight’s sky, look for the target of @NASA’s upcoming DAVINCI mission, Venus. The planet will appear next to Jupiter in our sky.

NASA is preparing its scientific return to Venus’ atmosphere to measure the chemistry and environments through the clouds and on the surface. pic.twitter.com/0kvLuSpuIl

— NASA Goddard (@NASAGoddard) March 1, 2023