Cepeda, quien también se desempeña como viceministro de Cultura de República Dominicana, contó que durante su carrera aceptó cantar para Pablo Escobar, el cartel de Medellín y el fallecido dictador panameño Manuel Noriega, entre otros. (Vea también: Subió el salario mínimo en Venezuela: ¿qué se compra ahora con 10.000 pesos colombianos?).

Pero el cantante dominicano fue más allá y aseveró que a él “no le consta” que Maduro haya cometido alguna acción reprochable durante el tiempo que ha estado al frente del régimen que se vive en Venezuela. (Vea también: Tuiteros ‘sacan jugo’, en contra de Maduro, a tendencia de Ferrari con J Balvin).

“A mí no me consta que Maduro sea genocida. Eso es lo que una parte del pueblo dice. Eso es lo que se tipifica. Hay una parte del país que la pasa bien y otra que no. La que la pasa bien ahora es la que gobierna. […] Si me llamara Juan Guaidó para cantar en la plaza Bolívar, iría”, agregó el cantante, según ese rotativo.