Trump alegó que por el coronavirus y el voto por correo se corre un gran riesgo de fraude el proceso. Sin embargo, el diario The New York Times analiza que se da por que sigue mal en las encuestas.

“¿Retrasar la elección hasta que la gente pueda votar de manera adecuada y segura???”, se preguntó Trump en el tuit.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020