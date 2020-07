green

“La Cancillería se permite aclarar que desde la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, la seguridad de nuestras instalaciones en Venezuela son prestadas por una empresa privada”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano al hacer la denuncia, aunque no dio mayores detalles.

El gobierno venezolano negó las acusaciones por medio del canciller, Jorge Arreaza: “Lo típico en Colombia: otro falso positivo. Así mienten, con desparpajo. Vean el video de esta misma tarde en las adyacencias de la sede consular de Colombia en Puerto Ordaz”, escribió en Twitter.

El ministro acompañó ese mensaje con un video en el que se puede apreciar el edificio que identifica como el consulado colombiano en Puerto Ordaz, del que se ve incluso lo que parece el escudo que lo identifica como tal, en aparente buen estado.

La mentira como política de Estado: no saben de campos de mercenarios en su territorio, tienen lanchas fugitivas, no son responsables del fracaso de los acuerdos de Paz, ni de asesinatos a líderes sociales y masacres, no financian paramilitares, no aumenta la producción de drogas — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 29, 2020

Quien narra el video difundido por Arreaza y que no se identifica, asegura que “no hay reportes de hechos vandálicos en las instalaciones”: “La mentira como política de Estado: no saben de campos de mercenarios en su territorio, tienen lanchas fugitivas, no son responsables del fracaso de los acuerdos de paz ni de asesinatos a líderes sociales y masacres, no financian paramilitares, no aumenta la producción de drogas”, criticó en los mensajes que publicó en la misma red social en la que mencionó la respuesta colombiana.

Este miércoles, el Gobierno colombiano también anuncióq ue investigará el vandalismo en el consulado de Venezuela en Bogotá, saqueado y reducido a ruinas en los últimos meses, y pedirá a la Policía reforzar la vigilancia de ese sitio, informó este miércoles la Cancillería.

“Sobre la vandalización de la instalación del consulado del vecino país en Bogotá, las autoridades investigarán los hechos, incluidas las versiones que indican que los propios funcionarios se llevaron equipos y bienes debido a la falta de pago de sus salarios”, detalló la Cancillería en Twitter.