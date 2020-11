Siguiendo con su discurso de los últimos días, Donald Trump denunció “fraudes” y prometió desafiar la elección de Joe Biden ante la justicia. Sin embargo, destaca AFP, hasta el momento no ha presentado ninguna prueba y sus alegaciones parecen insuficientes para cambiar el resultado de las elecciones en Estados Unidos.

Pocos minutos después del anuncio de la victoria del demócrata Joe Biden, el presidente republicano dijo que la elección no estaba “terminada” y advirtió que el lunes acudirá a los tribunales.

En diversos tuits, calificados de “engañosos” por la propia red social, habló de “decenas de miles de boletines llegados ilegalmente” y de una “grave” falta de transparencia en el recuento de los votos.

De igual forma, fue reportado un trino en el que Trump dijo que ganó las elecciones “por mucho”.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020