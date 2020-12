Aunque Trump Jr. y Kushner han sido investigados por presuntos delitos, ninguno ha sido imputado y todos estos perdones presidenciales serían preventivos, ante la posibilidad de que el Gobierno demócrata de Joe Biden emprendiera acciones contra ellos, una vez haya el cambio de gobierno, después del 20 de enero de 2021.

El otro perdón preventivo que Trump estaría estudiando sería el de Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y convertido en su más fiel abogado, quien ha defendido en las últimas semanas sus acusaciones infundadas de fraude electoral, como lo mostró en el siguiente trino:

I want you all to know I have an incredible team fighting everyday to expose the blatant theft of the Presidency of our great country.

We all feel we are doing it to save our right to to vote but also to end the Democrat assault on free speech and the free exercise of religion.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) December 2, 2020