Trump lanzó este viernes una serie de mensajes en Twitter, entre los cuales se destaca que México “debe recuperar” el control del país de los carteles de la droga, alegando que los nuevos aranceles ayudarán a detener el flujo de narcóticos en la frontera.

In order not to pay Tariffs, if they start rising, companies will leave Mexico, which has taken 30% of our Auto Industry, and come back home to the USA. Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. The Tariff is about stopping drugs as well as illegals!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019