De acuerdo con el portal El Mundo, la joven, que hoy tiene 16 años, fue brutalmente acuchillada dentro de una casa en construcción y su novio, en ese momento, se fue cuando ella se desmayó, pensando que ya había muerto.

“Me quitó el pantalón, lo rajó, me dijo que me iba a dejar embarazada y me apuñaló”, dijo la menor de edad, nacida en Granada, en el juicio, citada por el mismo medio.

El hombre, que en 2017 tenía 27 años, fue identificado como Cristóbal C.A. y procesado por 6 delitos graves, entre ellos tentativa de asesinato.

Luego de lanzar la irónica frase de que actuó de esa manera porque le “quería dar un susto”, dijo que su motivo fue porque se enteró de que su pareja quería terminar con la relación, explica El Mundo.

Por ello, la citó en una construcción del barrio del Cerrillo de Maracena, en la capital granadina, donde le pegó 26 puñaladas con una navaja de ocho centímetros, detalla el portal español.

La joven declaró, en compañía de su mamá, en otra sala para no enfrentarse a su agresor.

La fiscalía española, en principio, había pedido al juez 54 años de prisión para Cristóbal C.A., pero el abogado de este logró un acuerdo con el ente acusador, bajando así la condena a 39 años y medio de prisión, una indemnización de más de 836.000 euros y la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro de la menor durante 50 años, finaliza El Mundo.