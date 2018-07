Trump ha estado en medio de fuertes críticas en su país luego de que el lunes, durante el encuentro con Putin, no lanzara ninguna crítica hacia su colega ni hacia su gobierno, del que las agencias de inteligencia estadounidenses están seguras sobre su interferencias en las votaciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca.

Así las cosas, en la residencia presidencial, el mandatario republicano dio marcha atrás a su actitud sumisa con Putin y este martes dijo:

To be clear, Trump still seemed to waffle in his acceptance of U.S. intelligence: “I accept our intelligence community’s conclusion that Russia’s meddling in the 2016 election took place. Could be other people also. A lot of people out there.” (via ABC) pic.twitter.com/Gp4hzEbZBc

