En la entrevista, Wallace le hizo una fuerte pregunta al líder ruso, reconocido entre otras cosas por su autoritarismo y su implacable persecución a opositores:

El presidente ruso respondió: “Primero que todo, todos nosotros tenemos muchos rivales políticos, estoy muy seguro de que el presidente Trump tiene muchos rivales políticos”.

El periodista lo interrumpió para decirle que ellos no terminaban muertos, y Putin respondió recordando el asesinato del presidente John F. Kennedy o los homicidios de policías en Estados Unidos. “Todos tenemos nuestros problemas internos. Volviendo a lo que sucede en Rusia, lamentablemente hay algunos crímenes”.

En la misma entrevista, Putin rechazó las acusaciones contra su gobierno, según él infundadas, por parte del Reino Unido sobre el caso del envenenamiento en ese país 4 personas (incluyendo a un exespía ruso), y dijo:

El artículo continúa abajo

Pero ese no fue el único momento tenso del encuentro que Putin le ofreció a Fox. En un momento, el periodista se refirió al tema de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos de 2016, tema que le está ‘sacando canas’ a Trump por estos días.

Ahí, Wallace le presentó los documentos de acusación contra 12 funcionarios rusos por ese caso. Putin tardó un par de segundos en ordenarle al periodista que los dejara en la mesa que había en el lugar y se negó a mirarlos:

Fox News’ Chris Wallace presses Russian President Vladimir Putin on the indictment of 12 Russians.

Wallace offers a copy of Mueller’s indictment to Putin, who refuses to look at it.

Wallace didn’t let him off the hook and continued to press him. pic.twitter.com/QshEZgZjkQ

— Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) 17 de julio de 2018