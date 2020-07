De acuerdo con NDTV, Suwait escaló cada noche durante cinco días hasta la ventana de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Hebron State de Cisjordania, donde se encontraba internada su madre, Rasmi Suwaiti, luego de contraer el coronavirus.

En las imágenes, difundidas en las diferentes redes sociales, se aprecia cómo el joven trepaba los muros del centro médico y se sentaba durante horas en una cornisa, para estar lo más cerca posible de su progenitora.

De esta manera, el palestino acompañó en sus últimos momentos de vida a su madre, quien no soportó la enfermedad respiratoria debido a que padecía algunas patologías preexistentes, agregó el informativo.

“Cuando intenté entrar en su habitación no me lo permitieron, así que subí a la ventana de su habitación y la observé desde el cristal exterior hasta que respiró por última vez. Sentí la mayor incapacidad de mi vida por no hacer algo para salvarla”, lamentó Suwait en NDTV.