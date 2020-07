Los jueces que entregaron el premio describieron a Thunberg como “uno de los personajes más notables de nuestros días”, señala BBC, que informa que la joven sueca no conservará ese monto (equivalente a 4.188 millones de pesos), sino que lo donará a su fundación, que a su vez lo repartirá entre diferentes proyectos sin ánimo de lucro para la conservación del planeta.

El medio británico recuerda que este reconocimiento a Greta Thunberg se suma a convertirse en el personaje del año 2019 para la revista Time y a haber sido nominada al Premio Nobel de Paz.

“Estamos en una emergencia climática y mi fundación donará, tan pronto como sea posible, el total del premio en dinero a organizaciones y proyectos para un mundo m,ás sostenible”, dijo la activista en su cuenta de Twitter.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support … ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020