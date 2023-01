Otro caso de feminicidio ocurrió recientemente en Perú, donde Marilyn Martínez, ‘tiktoker’ y creadora de contenido, perdió la vida a manos de Alexander Israel Pinedo Barrón, su pareja sentimental y padre del hijo de 8 años que tenían juntos.

De acuerdo con las autoridades peruanas, la captura del sujeto, responsable de la muerte de Marilyn, se hizo efectiva gracias al llamado de los vecinos, quienes escucharon los fuertes gritos que se emitían desde la vivienda donde habitaba la pareja.

La escena, según cuenta la policía, era desgarradora, pues al momento de que llegaran las autoridades encontraron el cuerpo de Marilyn y a su homicida, Alexander Pinedo. Las grabaciones de la captura muestran, además, la fría confesión que hizo el hombre.

¿Cuál fue la confesión del homicida de Marilyn Martínez?

“Yo cuando la maté, vi su hueso, vi su hueso, vi toda la sangre que salía, entonces yo dije acá, aquí me toca acabar y soy tan cobarde que no me pude suicidar”, afirmó Alexander Israel Pinedo Barrón durante su captura en la residencia donde convivía con su esposa e hijo.

Lo que se conoce del caso es que, presuntamente, la razón que lo llevó a cometer este homicidio fue por celos, ya que Marilyn Martínez, de 29 años, tenía cientos de seguidores en redes sociales (TikTok) donde mostraba su proceso de cambio físico, gracias al ejercicio, progreso que estaba llevando a cabo en esa plataforma.

Además, la policía peruana confirmó que el menor de 8 años, hijo de la pareja, se encontraba en la vivienda durante el asesinato de Marilyn Martínez. Las autoridades lo encontraron encerrado en una de las habitaciones.

El informe policial reveló que Pinedo habría apuñalado a la mujer hasta en 30 ocasiones con un cuchillo de cocina en una de las habitaciones de la casa. Respecto al menor de edad, este se encuentra bajo la custodia de la abuela materna.

Los familiares de Marilyn Martínez cuentan que los episodios de violencia intrafamiliar eran constantes y que había sido maltratada física y psicológicamente por su esposo por alrededor de 12 años (tiempo que llevaban casados), sin embargo, nunca denunció.

Según Infobae, el Ministerio Público dictó nueve meses para el autor del asesinato “como presunto autor del delito contra la vida, cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio, en agravio de su pareja”, de acuerdo con la Fiscalía.

Las personas en redes sociales, sobre todo en TikTok, han mostrado solidaridad por lo sucedido con la creadora de contenidos. El último video de Marilyn Martínez fue el 15 de enero de 2023, en el que mostraba parte de su vida con la canción ‘Flowers’ de Miley Cyrus, un sencillo que habla sobre el empoderamiento femenino.