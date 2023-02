Dos días después del movimiento telúrico que, por ahora, deja más de 6.000 muertos, se siguen conociendo historias que ilustran cómo la vida se abre paso entre la fatalidad.

(Vea también: “Si nos rescatas, seremos tus esclavos”: niños atrapados por terremoto, a socorrista)

En las últimas horas, los rescatistas han encontrado entre los escombros a personas con vida, como fue el caso del jugador ghanés Cristian Atsu, volante del Hatayspor.

Otra de las imágenes que le da la vuelta al mundo es la del rescate de una bebé, en Siria, que fue sacada del interior de bloques de hierro y concreto, unas 10 horas después del sismo.

El hecho ocurrió en la localidad de Jenderes, en Siria, y parte del rescate quedó evidenciado en un video compartido en Twitter en el que se aprecia a un hombre que vestía chaqueta verde oliva y un turbante blanco y rojo, mientras se aleja de una edificación colapsada, con la recién nacida desnuda en sus manos.

Pregnant woman gives birth while buried under rubble in #Syria. Newborn baby is rescued,but the mother 'tragically loses her life' following devastating #earthquake pic.twitter.com/RAXOUL9m4Y

— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) February 7, 2023