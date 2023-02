Se trata de Cristian Atsu, volante del Hatayspor, club turco de la ciudad de Antioquía, una de las que resultó con más afectaciones por quedar en la zona de desastre.

(Le interesa: Por terremoto en Turquía, recuerdan fatídica predicción de Mhoni Vidente; vendrían más)

El mediocampista había sido dado por desaparecido después de la tragedia que ya ha dejado más de 5.000 muertos entre Turquía y Siria, país vecino que también sufrió la tragedia.

La fama del hombre radica en su pasado en reconocidos clubes, como Porto y Rio Ave, de Portugal; Chelsea, Everton, Bournemouth y Newcastle, de Inglaterra; Malaga de España; entre otros.

Además, fue mundialista en la Copa del Mundo de Brasil 2014 con la selección de su país.

La buena noticia es que fue encontrado con vida debajo de una de las edificaciones desplomadas en al región.

Lee También

Así lo confirmó este martes 7 de febrero Francisca Ashietey-Odunton, embajadora de Ghana en Turquía, en declaraciones entregadas a la emisora ghanesa Asaase Radio.

“Tengo buenas noticias. Acabo de ser informada por el presidente de la asociación ghanesa de que Christian Atsu ha sido encontrado en la provincia de Hatay”, manifestó.

La federación de fútbol del país africano confirmó asimismo que el jugador fue encontrado con vida:

Acá, la respectiva publicación:

Update: We've received some positive news that Christian Atsu has been successfully rescued from the rubble of the collapsed building and is receiving treatment.

Let’s continue to pray for Christian🙏🏽

— Ghana Football Association (@ghanafaofficial) February 7, 2023