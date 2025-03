Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió el martes la isla sur de Nueva Zelanda, señaló el servicio geológico de Estados Unidos (USGS), que inicialmente había cifrado la magnitud del sismo en 7,0.

(Ver también: “Gran estruendo”: susto por fuerte temblor que se sintió hasta en Bogotá esta tarde)

El terremoto se produjo a las 2:43 de la tarde locales (01H43 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros, con su epicentro situado a unos 150 km de la costa sudoeste de la isla sur del país oceánico, afirmó el USGS.

#NewZealand🇳🇿: A powerful #earhquake of magnitude Mww=6.7, was registered at 164 KM WSW of #Riverton, region of #Southland. Depth: 21 KM.

More info:https://t.co/2q39tJfQ8H (& ALT)

Did you feel this earthquake?, Tell us!#EQVT,#rū,#quake,#tremor,#seísmo,#sismo,#temblor,#terremoto. pic.twitter.com/vV7JVBD88D

— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) March 25, 2025