Terremoto de 7,7 grados sacude al Pacífico y provoca tsunami cerca de Australia

Según indicó la entidad en su cuenta Twitter, el fuerte temblor tuvo una magnitud de 7,7 grados y una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros bajo el lecho marino. Asimismo, confirmó que el temblor ha provocado un tsunami, cerca de Asutralia.

Lord Howe, que no cuenta con extensión de tierra muy grande, es una isla ubicada a 550 kilómetros al este del territorio australiano. Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico señaló que habrá olas de entre 30 centímetros y un metro en las costas de Nueva Caledonia y Vanuatu.

Aunque no entregaron mayores detalles, las autoridades de Nueva Zelanda advirtieron a todas las costas del país que en las próximas horas podrían experimentar “corrientes fuertes e inusuales, y marejadas impredecibles”.

TSUNAMI CONFIRMED. Observation – Norfolk Is at 2:15am AEDT. MARINE THREAT warning for LORD HOWE ISLAND. Issued by JATWC 2:02 AM AEDT Thu 11 Feb 2021. Tsunami affecting marine area commencing after 2:45 am AEDT Thu, persisting for several hours Warnings at: https://t.co/0U1oGjJrAx pic.twitter.com/pZNlowBWdC

