Aunque el suceso ocurrió en julio de 2019, fue hasta esta semana que Richard Glenn fue sancionado por, además, desnudarse frente a otra profesora y amenazar a sus estudiantes, que tenían en el momento entre 16 y 18 años, publica la cadena BBC.

El medio británico recuerda que para la fecha alumnos del colegio Longridge Towers hicieron una excursión de 3 semanas a Costa Rica, donde Glenn llevó a sus estudiantes al club nudista y allí, luego de emborracharse, perdió el control y se convirtió.

A teacher Richard Glenn on a school trip took students to a strip club, exposed a colleague, got drunk and threatened the students. #RichardGlennhttps://t.co/wRSeCtNbLX pic.twitter.com/JLzicJL4Lj

