Aunque el suceso ocurrió en diciembre de 2019, fue hasta la semana pasada que la joven, gracias a una exhaustiva investigación de las autoridades, admitió que sus actos provocaron la muerte de su bebé, llamada Asiah, publica la BBC.

Según los resultados de las pesquisas, la joven mamá salió de su casa para celebrar sus 18 años el 5 de diciembre de 2019 en horas de la tarde y regresó 6 días después, hasta el 11, dejando a su hija de 20 meses sin nada de alimentación ni nadie que la cuidara, indica el mismo medio.

Los médicos forenses determinaron que la causa de la muerte de Asiah Kudi fue negligencia, al fallecer por deshidratación. Incluso, aseguraron que durante esos días que estuvo sola, tuvo gripa, detalla el rotativo inglés.

A mum who left a tragic 20-month-old to die as she partied was desperate to be a model for Pretty Little Thing, it is claimed.

Verphy Kudi, now 19, partied in Coventry and Solihull, leaving her baby to die from starvation and an infection down on the south coast in Brighton. pic.twitter.com/GH629dRfsq

— London & UK Crime (@CrimeLdn) March 27, 2021