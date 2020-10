green

En reunión virtual con máximos líderes de Twitter, Google y Facebook, congresistas de EE. UU. les cuestionaron la moderación de contenidos en sus plataformas e incluso los señalaron de estar parcializados y de ejercer censura por el contenido.

El reclamo airado del senador Ted Cruz a Jack Dorsey tuvo que ver con la censura que la plataforma tecnológica Twitter hizo de un material publicado por el New York Post en el que hablaba de los posibles nexos del candidato Joe Biden con Ucrania y China.

El congresista, quien pertenece al mismo partido que el presidente Donald Trump, le reclamó a Dorsey por qué no había bloqueado las cuentas de Twitter que hablaban de la declaración de renta de Trump, información que había sido recabada por The New York Times de forma irregular, según Cruz, y en cambio cuando el New York Post publicó algo que compromete a Biden sí lo silenciaron de manera “rampante”.

Y fue en ese momento en que lanzó la dura frase contra un Jack Dorsey completamente arrinconado por los cuestionamientos del senador: “¿Quién diablos lo eligió a usted y le encargó sobre lo que los medios pueden reportar y lo que el pueblo estadounidense puede oír?

Y remató con esta perla: “¿Por qué usted persiste en comportarse como una superpotencia democrática que silencia los puntos de vista que contradice sus creencias políticas?”.

En este video, a partir del minuto 7:50 se puede apreciar cómo Cruz increpa a Dorsey, aunque antes de eso ya la venía haciendo una reprimenda por su forma de moderar y silenciar ciertos contenidos en su plataforma:

Twitter fue la más criticada de las 3 plataformas

El tema de la moderación de contenidos está muy candente en Estados Unidos, a menos de una semana de las elecciones presidenciales, y es por ello que la reunión tuvo varios puntos álgidos.

En la comparecencia ante el Senado participaron Sundar Pichai (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) y Jack Dorsey (Twitter), quienes ofrecieron sus comentarios de apertura por videoconferencia a los miembros del Comité de Comercio de la Cámara Alta del Congreso, defendiendo ampliamente la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las plataformas de demandas relacionadas con contenido publicado por terceros.

Al comienzo de la audiencia, el republicano Roger Wicker, quien preside el comité, pidió una reforma profunda de la ley para incrementar la responsabilidad de los gigantes tecnológicos.

“Mi preocupación es que estas plataformas se han convertido en un poderoso árbitro de la verdad y el contenido al que los usuarios pueden acceder”, dijo el senador de Mississippi (sur del país), citado por la agencia AFP.

“El público estadounidense en general está mal informado sobre el proceso de toma de decisiones cuando el contenido es moderado y los usuarios tienen pocos recursos cuando son censurados o restringidos”, agregó.

Wicker enfiló su artillería sobre todo hacia Twitter, a la que acusó de parcialidad en su moderación de los mensajes publicados, al considerar que los funcionarios conservadores, comenzando por el propio presidente Donald Trump, eran objetivos excesivamente atacados.

“Su plataforma permite que dictadores extranjeros publiquen su propaganda sin restricciones, mientras usted limita sistemáticamente al presidente de Estados Unidos”, lanzó a Dorsey.

Wicker criticó “el doble rasero evidente” que perjudica, según él, los mensajes conservadores, y llamó a reformar la ley para aumentar la responsabilidad de las compañías.

“Sus plataformas autorizan a dictadores extranjeros a publicar su propaganda sin restricciones, mientras que restringen sistemáticamente al presidente de Estados Unidos”, acusó.

El jefe de Twitter se defendió asegurando que la red reacciona lo más rápido posible para moderar los contenidos considerados inapropiados, sean cuales sean.

Pichai, por su parte, describió la sección 230 como “un acto fundacional del liderazgo estadounidense en el campo de la tecnología” y advirtió a los senadores de las consecuencias de una transformación del texto también para las empresas, además de para los particulares.

Mark Zuckerberg, quien tuvo algunos problemas para conectarse, abrió la puerta para que se hicieran modificaciones a la Sección 230.

“Creo que el Congreso debería actualizar la ley para asegurarse de que funcione como está previsto”, dijo el jefe de Facebook, a quien hasta científicos lo han criticado por dejar en su plataforma los mensajes de odio de Donald Trump.