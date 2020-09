La peluquería, ubicada en Bootle (Inglaterra), compartió en Facebook una fotografía de ese letrero y rápidamente se viralizó debido al inconformismo de cientos de personas, quienes tildaron al salón de “irresponsable”, informó Daily Mail.

En ese cartel (que fue eliminado luego de las críticas), Skin Kerr aseguraba que era un lugar “libre de COVID-19” y que los clientes podían entrar sin necesidad de usar tapabocas.

“Las conversaciones sobre COVID-19 están prohibidas” y “no puedes contagiarte de lo que no existe”, añadía la pancarta, como se puede ver a continuación:

‘Skin Kerr’, Bootle.

One business you might want to avoid. Unless of course you’ve been to Youtubeversity and think COVID was created by deep state lizard people. In which case pile in and lock the door behind you. pic.twitter.com/uun1l5kUKg

— The Stranger in Liverpool (@stranger_lpool) September 7, 2020