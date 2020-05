Las redes sociales, blanco de críticas desde múltiples frentes, se encuentran ante una nueva disyuntiva: ceder a los reclamos del presidente Donald Trump, que amenaza con cerrarlas, o gestionar la desinformación política durante la campaña electoral en Estados Unidos.

Hasta ahora, las plataformas habían evitado enfrentarse directamente al voluble mandatario en la moderación de contenidos falsos o peligrosos, pero Twitter tiró la primera piedra.

“Verificación de hechos: en última instancia, hay alguien responsable de nuestras acciones como empresa, y ese soy yo. Por favor, deje a nuestros empleados fuera de esto. Seguiremos señalando información incorrecta o disputada sobre las elecciones a nivel mundial. Y admitiremos y nos responsabilizaremos de cualquier error que cometamos”, trinó Dorsey este martes, luego de las amenazas de Trump.

En otro trino, el CEO de Twitter agregó: “Esto no nos convierte en un “árbitro de la verdad”. Nuestra intención es conectar los puntos de las declaraciones en conflicto y mostrar la información en disputa para que las personas puedan juzgar por sí mismas. Una mayor transparencia de nuestra parte es fundamental para que la gente pueda ver claramente el porqué detrás de nuestras acciones”.

— jack (@jack) May 28, 2020